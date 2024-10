Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole e temperature moderate. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. Con il passare delle ore, le nubi si faranno più sparse, ma la temperatura rimarrà su valori simili, con una leggera diminuzione. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 35% e il 70%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, contribuendo a rendere l’atmosfera più gradevole. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 65% e il 73%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,6°C alle ore 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%. Tuttavia, la sensazione di fresco aumenterà, complice anche un’intensificazione del vento, che si manterrà tra i 7 km/h e i 12 km/h.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%, mentre il vento continuerà a soffiare da est-sud-est, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvole. Per il weekend, si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Sarà opportuno seguire gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.6° perc. +18.8° Assenti 6.5 E max 7.1 Levante 87 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° Assenti 7.2 ESE max 7.7 Scirocco 88 % 1023 hPa 7 poche nuvole +19.2° perc. +19.3° Assenti 7.2 ESE max 8.7 Scirocco 83 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 11.8 SE max 11.5 Scirocco 69 % 1024 hPa 13 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° prob. 6 % 12.6 SSE max 12.2 Scirocco 64 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 9.3 SSE max 11.7 Scirocco 70 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 8.8 ESE max 10.8 Scirocco 77 % 1023 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 9.9 ESE max 13.7 Scirocco 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:11

