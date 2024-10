Meteo Palmi, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 20 Ottobre a Palmi si presenteranno con un clima prevalentemente stabile e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno e temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con un’umidità che si manterrà su livelli moderati. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma senza particolari variazioni termiche. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 18°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palmi indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà favorevole anche nei giorni successivi, con un’ulteriore possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 80 % 6.3 SSE max 11.2 Scirocco 83 % 1015 hPa 3 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 19 % 9 SE max 11.1 Scirocco 84 % 1015 hPa 6 poche nuvole +17.5° perc. +17.4° prob. 25 % 8.1 SE max 11.8 Scirocco 82 % 1016 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° prob. 34 % 2.2 SE max 8 Scirocco 73 % 1018 hPa 12 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° prob. 31 % 1.7 O max 9.8 Ponente 64 % 1018 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +21° prob. 12 % 4.9 SSE max 11.2 Scirocco 69 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° prob. 4 % 10.7 SE max 14.8 Scirocco 82 % 1021 hPa 21 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° prob. 12 % 9.6 SE max 13.1 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:07

