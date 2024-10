Meteo Palmi, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Palmi si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,9°C e i 21,1°C. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Nella notte, le temperature si aggireranno intorno ai 18°C, con una copertura nuvolosa che si presenterà variabile, passando da nubi sparse a momenti di cielo sereno. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, creando un clima fresco e gradevole.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,1°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da nord-ovest garantirà un comfort termico, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. Le condizioni di stabilità atmosferica si rifletteranno anche sull’umidità, che si attesterà intorno al 62%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo questa parte della giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza compromettere il clima. Le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 17°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente. La giornata si concluderà con un’atmosfera tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi indicano un Sabato 12 Ottobre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze del territorio calabrese.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 12.5 NNO max 16.3 Maestrale 75 % 1017 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 6.9 NNO max 10.6 Maestrale 74 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 5.9 NNO max 10.6 Maestrale 72 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 10.3 NO max 11.8 Maestrale 60 % 1018 hPa 12 poche nuvole +21.1° perc. +20.8° Assenti 11.9 NO max 11.5 Maestrale 57 % 1018 hPa 15 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 11.1 NNO max 13 Maestrale 62 % 1018 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° Assenti 3.7 NNO max 7.6 Maestrale 72 % 1019 hPa 21 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 2.3 NNE max 7.6 Grecale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:18

