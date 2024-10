Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature gradevoli, che si trasformeranno nel corso della giornata. La mattina si presenterà con cieli sereni, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Verso la sera, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata complessivamente piacevole, ma con un finale che potrebbe sorprendere.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 60%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 18,8°C alle 08:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13-14 km/h, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 21,6°C intorno a 12:00. Il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 4%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,2°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 29%, ma non si prevedono precipitazioni significative fino a quel momento. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno agli 11 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino a 88%, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,6°C, mentre le prime piogge leggere inizieranno a manifestarsi intorno alle 21:00, con una probabilità di precipitazione che si attesterà attorno all’8%. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che non supereranno i 0,17 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Palo del Colle suggeriscono una giornata che inizierà con condizioni favorevoli e temperature gradevoli, ma che si concluderà con piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo necessario un aggiornamento costante sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.4° perc. +17° prob. 20 % 11.5 NO max 18 Maestrale 71 % 1012 hPa 4 cielo sereno +16.5° perc. +16.1° prob. 24 % 14.2 ONO max 22.5 Maestrale 73 % 1012 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° prob. 11 % 13.5 ONO max 19.5 Maestrale 64 % 1013 hPa 10 cielo sereno +20.7° perc. +20° prob. 4 % 14.8 NO max 17.5 Maestrale 47 % 1013 hPa 13 nubi sparse +21.5° perc. +21° prob. 1 % 16.3 N max 18.9 Tramontana 48 % 1012 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 14.9 NNE max 14.7 Grecale 64 % 1013 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° prob. 8 % 8 ENE max 7.6 Grecale 67 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +18.5° perc. +18.2° 0.13 mm 4.4 ENE max 5.1 Grecale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:22

