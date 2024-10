Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

A Palo del Colle, le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,8°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di 21°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature in lieve diminuzione. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura di 17,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 87%. Le temperature saliranno fino a 19°C alle 8:00 e toccheranno i 21°C entro le 11:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 11 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi a 18°C alle 18:00 e scendendo ulteriormente fino a 17°C entro le 21:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palo del Colle indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, contribuendo a un clima piuttosto umido. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi preferisce temperature più fresche troverà soddisfazione in questo clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° Assenti 5.1 O max 6.1 Ponente 78 % 1024 hPa 5 poche nuvole +17° perc. +16.7° Assenti 6.6 ONO max 7.5 Maestrale 75 % 1024 hPa 8 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 8.6 NO max 10.1 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 11.7 N max 10.5 Tramontana 61 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 8.5 NNE max 8.5 Grecale 61 % 1024 hPa 17 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 7.2 NNE max 8.4 Grecale 70 % 1024 hPa 20 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° Assenti 8.6 NNO max 11.4 Maestrale 82 % 1024 hPa 23 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 7.4 ONO max 10.5 Maestrale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:50

