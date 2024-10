Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26°C nel primo pomeriggio, accompagnate da una copertura nuvolosa che rimarrà limitata.

Nel dettaglio, la notte si preannuncia tranquilla, con temperature che varieranno tra 18,7°C e 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che non supererà il 23%. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8-9 km/h, creando una leggera sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25°C entro le 11:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 61%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno i 26°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con una percentuale che non supererà il 12%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22 km/h, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

La sera porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 12%. Il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una certa vivacità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, che potrebbe portare a un leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa giornata di Mercoledì 2 Ottobre per godere di attività all’aperto, prima di un possibile cambiamento nel clima.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.2° perc. +18.6° Assenti 8.6 S max 18.9 Ostro 58 % 1013 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 9.3 S max 19.4 Ostro 65 % 1012 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 13.6 S max 21.2 Ostro 61 % 1012 hPa 10 cielo sereno +25° perc. +24.6° Assenti 17.7 S max 22.7 Ostro 42 % 1010 hPa 13 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 19 SSE max 21.9 Scirocco 42 % 1009 hPa 16 poche nuvole +24.1° perc. +24° Assenti 21.8 S max 32.1 Ostro 53 % 1008 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.5° prob. 4 % 17.5 S max 31.4 Ostro 77 % 1009 hPa 22 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 12 % 11.6 SSO max 21.4 Libeccio 75 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:28

