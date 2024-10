Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 78%. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 10,6 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra 10 e 12 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 51%. Questo clima mite favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 20°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le ore più tarde. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori moderati, intorno ai 12 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 67%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una buona occasione per godere del sole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo presenterà poche nuvole, mantenendo un’atmosfera tranquilla e serena. I venti si faranno più vivaci, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palo del Colle indicano un proseguimento di condizioni stabili e temperature miti, con cieli sereni e poche nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi variazioni più significative. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per Mercoledì si prospetta una giornata ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
2 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° Assenti 10.5 ONO max 18.4 Maestrale 80 % 1023 hPa
5 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° Assenti 10.7 ONO max 18.8 Maestrale 81 % 1023 hPa
8 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 12.5 NO max 16.5 Maestrale 68 % 1023 hPa
11 cielo sereno +20.9° perc. +20.4° Assenti 12.3 NNO max 14.7 Maestrale 52 % 1022 hPa
14 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 12.2 N max 14 Tramontana 53 % 1021 hPa
17 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° Assenti 12.1 N max 14.9 Tramontana 74 % 1022 hPa
20 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 10.5 ONO max 16.5 Maestrale 74 % 1022 hPa
23 poche nuvole +16.7° perc. +16.5° Assenti 11.8 ONO max 20.1 Maestrale 79 % 1022 hPa
Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:47

