Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La notte si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e temperature in lieve aumento.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del giorno, con temperature che varieranno da 21,7°C a 24,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17 km/h, con direzione prevalentemente da nord-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 45%, garantendo un clima gradevole. A partire dalle 10:00, si prevede un passaggio a nubi sparse, che porterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco massimo di 24,4°C intorno alle 13:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino alle 15:00, quando si registreranno temperature in calo, accompagnate da un aumento della copertura nuvolosa. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 19°C. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 65%, rendendo l’aria più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge sporadiche. Sabato e Domenica si prevede un incremento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, con massime che non supereranno i 22°C. Sarà quindi opportuno prepararsi a un clima più fresco e instabile nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Palo del Colle

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 16 OSO max 35.5 Libeccio 54 % 1007 hPa 4 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° Assenti 14.5 SO max 30.5 Libeccio 57 % 1007 hPa 7 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 16.9 O max 26 Ponente 58 % 1010 hPa 10 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° Assenti 17.8 NO max 21.5 Maestrale 45 % 1011 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +23.9° Assenti 19.4 N max 22.2 Tramontana 41 % 1011 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +20.8° Assenti 15.7 NNE max 17.5 Grecale 59 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° Assenti 9.2 N max 11.4 Tramontana 64 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 10.7 NO max 18.1 Maestrale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:14

