Meteo Parabiago, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

Le condizioni meteo di Venerdì 1 Novembre a Parabiago si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. I dati indicano una stabilità atmosferica, con una copertura nuvolosa minima e assenza di precipitazioni. Questo scenario favorirà attività all’aperto e momenti di svago per i residenti.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con cielo sereno e umidità che si manterrà attorno al 73%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest, con velocità che non supereranno i 4 km/h. Questa situazione garantirà un clima tranquillo e confortevole per chi si sposterà o trascorrerà del tempo all’aperto.

Nella mattina, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,3°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 48%. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di freschezza senza risultare fastidiosi.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mantenendo un clima piacevole. Anche in questo intervallo orario, il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa minima. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 8 km/h. Questo renderà il pomeriggio ideale per attività all’aperto, come passeggiate o sport.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno la visibilità. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre i venti rimarranno leggeri, rendendo la serata gradevole per eventi sociali o semplici passeggiate.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parabiago nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e assenza di precipitazioni. Questo trend di bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, permettendo ai residenti di godere di un clima favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché potrebbero variare nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.3° perc. +13.7° Assenti 2.4 NNO max 3.1 Maestrale 73 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +12.9° Assenti 4.1 NNO max 4.6 Maestrale 75 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.5° perc. +12.8° Assenti 3.3 NO max 4.3 Maestrale 71 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 3.6 ONO max 5.1 Maestrale 53 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 6.4 SO max 7.2 Libeccio 48 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +17° Assenti 5.5 OSO max 8.5 Libeccio 62 % 1023 hPa 19 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 5.3 ONO max 8.3 Maestrale 72 % 1023 hPa 22 poche nuvole +14.7° perc. +14.1° Assenti 4.8 NO max 5.3 Maestrale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:07

