Meteo Parma, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Parma per Domenica 13 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 20°C durante il pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest e Sud-Ovest, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo nuvoloso possa limitare la luminosità.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con un cielo inizialmente coperto che si aprirà a nubi sparse. La mattina seguirà con un cielo nuvoloso, mantenendo temperature che saliranno fino a 19,4°C entro le ore di pranzo. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 94% e il 100%. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h.

Nel pomeriggio, si registrerà una leggera flessione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La nuvolosità continuerà a dominare il cielo, con valori di copertura che si manterranno sopra il 99%. La situazione rimarrà stabile, senza segni di pioggia, e l’umidità si attesterà attorno al 66%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,5°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una diminuzione della copertura nuvolosa a 54%. I venti si faranno più deboli, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la stabilità atmosferica potrebbe continuare anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere per un po’, ma le temperature rimarranno gradevoli per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° Assenti 8.3 OSO max 11.3 Libeccio 83 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 8.3 SO max 11.6 Libeccio 81 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +13.3° Assenti 5.6 O max 7.8 Ponente 84 % 1018 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.6° prob. 5 % 5.3 NO max 8.7 Maestrale 74 % 1019 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 8.9 O max 13.9 Ponente 67 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 7.6 O max 13.2 Ponente 71 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 7.1 SSO max 7.8 Libeccio 84 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° Assenti 5.6 SSO max 5.7 Libeccio 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.