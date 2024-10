Meteo Parma, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Parma di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature che non supereranno i 19,9°C nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di 14,6°C, che scenderà leggermente fino a raggiungere i 13,4°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa si intensificherà, passando dal 75% al 91% entro l’1:00, per poi stabilizzarsi su valori elevati durante la mattinata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,6 km/h e 5,8 km/h, con direzione variabile.

Durante la mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, e le condizioni di vento rimarranno leggere. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa raggiungerà il 91%, rendendo il cielo grigio e uniforme.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che arriverà a toccare il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,9°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno cambiamenti sostanziali. Il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 15,3°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 70%, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno all’88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma di Lunedì 14 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili variazioni solo nel fine settimana. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima prevalentemente nuvoloso e fresco nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 3.7 SSO max 4.4 Libeccio 86 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° Assenti 1.6 SSE max 3 Scirocco 89 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 1.6 SO max 2.1 Libeccio 90 % 1020 hPa 9 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 5.3 ENE max 4.1 Grecale 77 % 1020 hPa 12 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 4.2 NNE max 3.3 Grecale 69 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 4.9 NNO max 4.8 Maestrale 70 % 1018 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 5 NNO max 5.7 Maestrale 82 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° Assenti 4.1 NNO max 4.6 Maestrale 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:30

