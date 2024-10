Meteo Parma, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Parma indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura si attesterà intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione nelle ore più fredde.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 4,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come Sud-Ovest e Nord-Est. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo che si presenterà quasi sereno e temperature che toccheranno i 17,4°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con raffiche di vento che non supereranno i 8,4 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attestandosi attorno al 3%. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 59%.

La sera si preannuncia serena, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la temperatura percepita leggermente più bassa. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 5 Ottobre a Parma si presentano favorevoli, con un clima piacevole e condizioni di stabilità atmosferica. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.6° perc. +10.2° prob. 4 % 3.5 E max 4 Levante 95 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10° perc. +9.6° Assenti 0.5 S max 1 Ostro 95 % 1014 hPa 6 nubi sparse +10.4° perc. +9.9° Assenti 4.6 SO max 5.1 Libeccio 93 % 1014 hPa 9 nubi sparse +14.1° perc. +13.6° Assenti 2.5 N max 2.4 Tramontana 78 % 1015 hPa 12 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° Assenti 4.7 ENE max 5.1 Grecale 63 % 1013 hPa 15 poche nuvole +17.1° perc. +16.5° prob. 3 % 6.1 E max 6.8 Levante 60 % 1013 hPa 18 poche nuvole +13.2° perc. +12.5° Assenti 5.7 SE max 7.3 Scirocco 75 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.6° perc. +11° Assenti 4.7 SSE max 7 Scirocco 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:46

