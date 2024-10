Meteo Parma, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Parma indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 15,3°C e una massima che non supererà i 16,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24,2 km/h. L’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 98%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 15,3°C. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà tra i 6,3 km/h e i 6,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza si farà sentire con una velocità che potrà arrivare fino a 11,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma già nel pomeriggio si inizieranno a registrare le prime piogge leggere.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,5°C. La pioggia leggera si trasformerà in pioggia moderata, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,59 mm entro le ore serali. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 24,2 km/h.

La sera si presenterà con condizioni di pioggia moderata, con temperature che si manterranno attorno ai 15,4°C. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno superare i 4,8 mm entro la fine della giornata. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare solo nei giorni successivi, con un possibile ritorno a condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 8 % 6.5 E max 14.3 Levante 97 % 1025 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 8 % 6.9 E max 14.3 Levante 98 % 1024 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 5 % 6.8 E max 13.6 Levante 97 % 1023 hPa 9 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 3 % 9.4 ENE max 13.6 Grecale 92 % 1024 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 19 % 11.8 ENE max 16.2 Grecale 90 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.45 mm 7.8 ENE max 17 Grecale 94 % 1021 hPa 18 pioggia moderata +15.4° perc. +15.6° 2.38 mm 8.6 NE max 22.4 Grecale 97 % 1021 hPa 21 pioggia moderata +15.3° perc. +15.5° 2.88 mm 6.4 NE max 17.1 Grecale 98 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:13

