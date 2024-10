Meteo Partinico, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Partinico indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento con cielo sereno. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando a una sensazione di freschezza. La sera si presenterà con nuvolosità variabile, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalle ore 00:00, Partinico avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +18°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 56%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto fino alle 02:00, mantenendo una temperatura stabile attorno ai +18,2°C. La umidità si manterrà alta, intorno al 73%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno e temperature che saliranno fino a +22,8°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno sotto il 12%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento, con il cielo che tornerà ad essere coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21-22°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 57%. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla diminuzione della temperatura.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a +18°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. La copertura nuvolosa si attesterà intorno all’83%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una alternanza di sole e nuvole. Si prevede che Domenica e Lunedì continueranno a presentarsi con condizioni simili, senza significativi cambiamenti. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 8 NE max 11.7 Grecale 73 % 1016 hPa 4 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 7.2 ENE max 9.4 Grecale 78 % 1016 hPa 7 cielo sereno +19.1° perc. +18.9° Assenti 6.7 ENE max 9.5 Grecale 69 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 7.2 NNE max 7.3 Grecale 50 % 1018 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.2° Assenti 10.2 N max 10.4 Tramontana 52 % 1017 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 7.7 NE max 10.5 Grecale 62 % 1017 hPa 19 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 7 E max 7.9 Levante 72 % 1019 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 6.4 ESE max 6.5 Scirocco 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:29

