Meteo Paternò, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Paternò si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che lascerà spazio a cieli coperti nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un calo delle precipitazioni, ma un’alta copertura nuvolosa persisterà per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 22,7°C nel pomeriggio.

Nella notte, Paternò sarà interessata da forti piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,9°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero toccare i 16,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21,4°C intorno alle 09:00. Le precipitazioni diventeranno più leggere, con pioviggini sporadiche che potrebbero manifestarsi. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, mentre il vento continuerà a soffiare da est a una velocità di circa 12,4 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, senza significative variazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,6°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 66%, e il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 8,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,3°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera presenza di nubi sparse. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’87%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paternò indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un atteso aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +18.8° perc. +19.2° 2.68 mm 4.5 ESE max 11.5 Scirocco 96 % 1026 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +19.2° prob. 85 % 7.5 E max 15.8 Levante 91 % 1025 hPa 7 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° Assenti 10.9 E max 20.6 Levante 87 % 1026 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 8 % 11.1 SE max 13.8 Scirocco 73 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° prob. 9 % 6.6 SE max 8.1 Scirocco 66 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° prob. 13 % 8.4 ESE max 12.2 Scirocco 79 % 1027 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° Assenti 3.5 E max 6.2 Levante 86 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° Assenti 2.5 E max 6 Levante 87 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:10

