Meteo Paternò, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Paternò si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un alternarsi di nubi e schiarite. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,4°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà del 60%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con poche nuvole e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,8°C, con un’umidità che scenderà al 52%. Il vento sarà leggero, con una velocità di circa 2 km/h. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 23°C intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa. Alle 13:00, il cielo sarà coperto e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 23,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 42%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente. Le nubi sparse domineranno il cielo fino alle 17:00, quando si prevede una leggera diminuzione della temperatura.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,5°C alle 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre il vento sarà quasi assente, rendendo l’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Paternò nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni nel meteo, poiché le condizioni potrebbero cambiare rapidamente. Domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 23°C, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 2.9 NO max 4.2 Maestrale 71 % 1024 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° Assenti 2.4 N max 3.9 Tramontana 64 % 1024 hPa 8 poche nuvole +19.8° perc. +19.2° Assenti 0.8 SSO max 2.2 Libeccio 52 % 1025 hPa 11 poche nuvole +23° perc. +22.4° Assenti 3.8 S max 4.3 Ostro 43 % 1024 hPa 14 nubi sparse +23° perc. +22.5° Assenti 5.3 SSE max 5.5 Scirocco 44 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 4.4 E max 7.1 Levante 64 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° Assenti 1.5 NO max 2 Maestrale 68 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 3.7 NO max 4.3 Maestrale 64 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:02

