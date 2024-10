Meteo Pavia, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Pavia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera che continuerà a manifestarsi anche nella mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 12,5°C e 13,8°C, con una copertura nuvolosa totale. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 13,6 km/h. Nel complesso, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni nel corso della giornata, con picchi di forte pioggia attesi nel pomeriggio.

Durante la notte, Pavia sarà avvolta da una fitta pioggia leggera, con temperature che si attesteranno attorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà tra i 4,2 km/h e i 9,8 km/h, proveniente principalmente da est-nord-est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,61 mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, e la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno leggermente fino a 13,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,6 km/h, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero arrivare a 3,6 mm entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, creando un’atmosfera grigia e umida.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento dell’intensità della pioggia, con attese di forte pioggia tra le 12:00 e le 14:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,8°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 6,8 km/h e i 11,2 km/h. Gli accumuli di pioggia potrebbero superare i 6 mm, rendendo necessaria la massima attenzione per eventuali allagamenti.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la pioggia che si attenuerà, ma le nuvole rimarranno predominanti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13,4°C, con una velocità del vento che si ridurrà a circa 8 km/h. Non si prevedono ulteriori precipitazioni significative, ma l’umidità resterà alta, intorno al 95%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pavia nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Mercoledì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e mantenere un occhio attento alle condizioni meteorologiche, poiché le previsioni meteo suggeriscono un clima umido e instabile.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.5° perc. +12.3° 0.23 mm 4.2 ENE max 7.2 Grecale 96 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +12.6° perc. +12.5° 0.65 mm 7.5 ENE max 16 Grecale 98 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +12.8° perc. +12.7° 0.33 mm 13.1 ENE max 30.7 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.46 mm 12.9 E max 34.1 Levante 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +13.8° perc. +13.8° 6.13 mm 2.9 ESE max 20.1 Scirocco 98 % 1005 hPa 15 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 80 % 10.6 SO max 18.6 Libeccio 94 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +13.4° perc. +13.3° 0.1 mm 11.6 SO max 20.4 Libeccio 96 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.4° perc. +13.3° prob. 43 % 7.8 SO max 13.6 Libeccio 95 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

