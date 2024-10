Meteo Pavia, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Pavia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,5°C, con un cielo prevalentemente sereno e una leggera brezza. Con l’avanzare della mattina, le condizioni rimarranno favorevoli, con temperature che saliranno fino a 18,2°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Pavia godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si manterrà attorno ai 12,5°C. La brezza leggera, con velocità di circa 5,3 km/h, garantirà un clima gradevole. L’umidità sarà alta, intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1007 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registrerà una temperatura di 17,7°C. Le condizioni di meteo saranno ideali per attività all’aperto, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 72% a mezzogiorno. Tuttavia, già a partire dalle ore 13:00, si prevede un cambiamento significativo: il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,1°C alle 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo l’83%. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 13,1°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con nubi sparse che potrebbero portare a una leggera pioggia. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pavia nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata di nuvole e temperature fresche, si prevede un miglioramento per il fine settimana, con un ritorno di condizioni più soleggiate e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 5.3 ONO max 6 Maestrale 87 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.4° perc. +10.9° Assenti 3.5 NNO max 5.1 Maestrale 85 % 1009 hPa 6 nubi sparse +10.8° perc. +10.3° Assenti 5.7 ENE max 6.8 Grecale 89 % 1011 hPa 9 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 7.1 ENE max 9.8 Grecale 78 % 1013 hPa 12 poche nuvole +18.2° perc. +17.9° Assenti 10.9 E max 13.1 Levante 69 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° prob. 6 % 8.2 ENE max 12.9 Grecale 73 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° prob. 8 % 9.2 NE max 11.6 Grecale 84 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.1° perc. +12.7° prob. 19 % 7.4 E max 8.1 Levante 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.