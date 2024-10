Meteo Perugia, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che si presenterà in diverse intensità, accompagnerà gli abitanti della città per tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una media che si attesterà intorno ai 15-19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata. La temperatura si manterrà costante attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La pioggia continuerà a cadere, con un accumulo di circa 1.25mm. L’umidità sarà molto alta, raggiungendo il 98%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1027hPa.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 18°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 9,5km/h. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 78%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione della pioggia, che si presenterà moderata. Le temperature raggiungeranno il picco di 19°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,6km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 74%.

La sera porterà con sé una persistenza della pioggia moderata, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La velocità del vento si ridurrà, ma le condizioni di maltempo rimarranno stabili, con accumuli di pioggia che si attesteranno attorno ai 1.77mm. L’umidità, come nelle ore precedenti, si manterrà elevata, sfiorando il 97%.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno stabili. Gli abitanti dovranno prepararsi a una settimana caratterizzata da condizioni di instabilità, con un’attenzione particolare alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.58 mm 2.8 S max 3.3 Ostro 98 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.5 mm 2.7 SSE max 3.6 Scirocco 98 % 1027 hPa 7 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.4 mm 2.3 E max 2.9 Levante 95 % 1027 hPa 10 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.69 mm 3.4 S max 6.9 Ostro 84 % 1027 hPa 13 pioggia moderata +19.4° perc. +19.3° 1.69 mm 9.8 SSO max 15.1 Libeccio 74 % 1025 hPa 16 pioggia moderata +16.4° perc. +16.4° 1.29 mm 6.8 S max 8.4 Ostro 87 % 1025 hPa 19 pioggia moderata +15° perc. +15° 1.71 mm 5 SSE max 8.5 Scirocco 94 % 1025 hPa 22 pioggia moderata +14.7° perc. +14.8° 1.93 mm 4.4 SE max 5.5 Scirocco 98 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:09

