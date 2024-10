Meteo Perugia, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 31 Ottobre, Perugia si presenterà con condizioni di meteo decisamente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno per tutto il giorno, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +10,9°C durante la notte e un massimo di +19,8°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con velocità del vento che non supererà i 6,7 km/h, proveniente prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si attesterà su valori compresi tra l’80% e il 47%, garantendo un clima secco e piacevole.

Durante la notte, le temperature scenderanno lentamente, partendo da +11,2°C a mezzanotte fino a raggiungere +10,4°C alle 3:00. La brezza leggera accompagnerà queste ore, rendendo l’atmosfera fresca ma non sgradevole.

Nella mattina, il termometro inizierà a risalire, con valori che toccheranno i +14°C già alle 8:00 e raggiungeranno i +19,4°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare e contribuendo a un aumento della temperatura percepita. L’umidità si ridurrà progressivamente, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un leggero calo previsto verso le ore serali. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno garantirà una visibilità ottimale e un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia indicano una giornata di Giovedì 31 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperato. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente favorevoli queste condizioni, rendendo la giornata ideale per passeggiate e eventi all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.6° perc. +9.9° Assenti 5.1 NNE max 5 Grecale 84 % 1024 hPa 5 cielo sereno +10° perc. +9.3° Assenti 5.3 NNE max 5 Grecale 83 % 1024 hPa 8 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 3.6 NNE max 4.5 Grecale 68 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18.6° perc. +17.9° Assenti 6.1 NE max 9.3 Grecale 52 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 6.7 NNE max 9.3 Grecale 50 % 1023 hPa 17 cielo sereno +13.8° perc. +13.1° Assenti 6.1 NNE max 6 Grecale 73 % 1024 hPa 20 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 5.3 NE max 5 Grecale 82 % 1025 hPa 23 cielo sereno +10.9° perc. +10.2° Assenti 4.3 NE max 4.2 Grecale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:59

