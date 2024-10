Meteo Perugia, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 20,6°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 11°C nelle prime ore della notte. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 30% al 93% nel corso della giornata. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che scenderanno fino a 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%. La mattina porterà un leggero miglioramento, con un cielo che si schiarirà parzialmente, portando a condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno fino a 15,6°C. Tuttavia, già a partire dalle ore centrali della giornata, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura attorno ai 20°C.

Nel pomeriggio, le nuvole si faranno più dense, con un picco di copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18°C e 20°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Le condizioni di umidità saranno elevate, oscillando tra il 54% e il 76%.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 86%, e le condizioni di umidità continueranno a essere elevate. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo quindi un quadro di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che non subiranno variazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere giorni migliori.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° Assenti 3.5 SE max 3.5 Scirocco 76 % 1020 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° Assenti 1.7 NE max 1.9 Grecale 84 % 1020 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +13° Assenti 2.8 ESE max 3.1 Scirocco 75 % 1020 hPa 10 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 2.5 SO max 3.8 Libeccio 58 % 1020 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.1° Assenti 4.9 O max 9.7 Ponente 54 % 1019 hPa 16 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 0.9 ENE max 3.6 Grecale 68 % 1018 hPa 19 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 2.1 NNE max 2.6 Grecale 76 % 1019 hPa 22 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 1.5 NNE max 2.6 Grecale 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:24

