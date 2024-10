Meteo Perugia, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Perugia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma si attesterà attorno al 40%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo circa 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a un 93% di nuvolosità. Il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra 1,7 km/h e 4,3 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 69% e l’80%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo che rimarrà coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,3°C alle ore 17:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su valori elevati.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà ancora coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione rispetto al pomeriggio. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si manterrà attorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Perugia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima autunnale continuerà a dominare il panorama meteorologico della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.2° perc. +13.1° prob. 4 % 3.7 ESE max 3.7 Scirocco 95 % 1024 hPa 4 nubi sparse +12.9° perc. +12.7° prob. 3 % 2.1 E max 2.1 Levante 94 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 1.7 E max 2.1 Levante 90 % 1023 hPa 10 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 3 S max 4.3 Ostro 75 % 1023 hPa 13 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 4.5 SSO max 7.2 Libeccio 68 % 1021 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° prob. 6 % 2.7 SE max 3.3 Scirocco 81 % 1021 hPa 19 nubi sparse +15° perc. +14.8° prob. 3 % 2.4 S max 2.7 Ostro 88 % 1022 hPa 22 nubi sparse +14.1° perc. +13.9° prob. 3 % 3 SE max 3.1 Scirocco 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:06

