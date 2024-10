Meteo Pesaro, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Pesaro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra l’87% e l’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18°C intorno alle 10:00. La velocità del vento varierà tra i 12 km/h e i 15 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno all’80%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno sui 18°C, con una leggera diminuzione verso le ore più tarde. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno fino a 9 km/h. Anche in questo intervallo orario, il cielo sereno continuerà a dominare, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità rimarrà attorno al 79%, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 16°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con venti leggeri che si manterranno intorno agli 8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto, mentre l’assenza di precipitazioni garantirà giornate asciutte e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16.7° Assenti 11.6 ONO max 13.1 Maestrale 87 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° Assenti 12.5 ONO max 14.3 Maestrale 88 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.5° perc. +16.5° Assenti 12.7 ONO max 14.3 Maestrale 87 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +18° Assenti 14.7 NO max 16.3 Maestrale 81 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.4° perc. +18.4° Assenti 13.6 NNO max 15.7 Maestrale 79 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 7.6 NNO max 9.2 Maestrale 84 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 8.4 ONO max 9.6 Maestrale 83 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° Assenti 8.7 O max 9.9 Ponente 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:57

