Meteo Pesaro, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

Le condizioni meteo di Pesaro per Sabato 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’intensa attività precipitativa. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, portando a piogge moderate e, successivamente, a forti piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 96%. I venti, prevalentemente provenienti da nord-ovest, varieranno in intensità, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si verificheranno piogge leggere con una temperatura di circa 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’84%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità che aumenterà man mano che si avvicinerà l’alba. Alle 5:00, si passerà a piogge moderate, con una temperatura in lieve calo a 17,2°C e un aumento della velocità del vento fino a 19,3 km/h.

La mattina si presenterà con piogge moderate, che si protrarranno fino a mezzogiorno. Le temperature rimarranno stabili intorno ai 18°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potranno raggiungere i 2,1 mm entro le 8:00 e 1,16 mm alle 11:00. I venti, provenienti principalmente da est, si manterranno a una velocità di circa 7-10 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con l’arrivo di forti piogge. Alle 14:00, si registreranno accumuli di 6,03 mm di pioggia, mentre la temperatura scenderà leggermente a 18°C. Le raffiche di vento aumenteranno, raggiungendo i 25,5 km/h. Le piogge continueranno a essere intense fino alle 18:00, quando si potranno registrare accumuli di 6,25 mm.

La sera si preannuncia altrettanto perturbata, con forti piogge che si protrarranno fino a notte fonda. Alle 20:00, si attenderanno accumuli di 9,38 mm, con temperature che si manterranno attorno ai 17,5°C. La velocità del vento potrà raggiungere i 28 km/h, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

In conclusione, le previsioni meteo per Pesaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Domenica, quando si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Sabato, poiché le forti piogge potrebbero causare disagi e allagamenti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno pianificare con attenzione, tenendo conto delle previsioni del tempo e delle condizioni atmosferiche in evoluzione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.4° perc. +18.5° 0.37 mm 9.8 NO max 10.5 Maestrale 84 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.49 mm 14 ONO max 15.4 Maestrale 92 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +17.2° perc. +17.5° 2.1 mm 19.7 NNO max 28.4 Maestrale 96 % 1014 hPa 9 pioggia moderata +18.2° perc. +18.5° 1.32 mm 9.4 ESE max 21.9 Scirocco 95 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +18.3° perc. +18.5° 0.86 mm 3.9 E max 19.5 Levante 91 % 1014 hPa 15 forte pioggia +18.1° perc. +18.4° 4.21 mm 8.5 SSE max 21.2 Scirocco 95 % 1014 hPa 18 forte pioggia +17.1° perc. +17.4° 6.25 mm 8.5 NO max 15.2 Maestrale 96 % 1015 hPa 21 forte pioggia +17.6° perc. +17.9° 6.14 mm 5.4 E max 25.2 Levante 95 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:13

