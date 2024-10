Meteo Pescara, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Pescara si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18,6°C e 18,8°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La copertura nuvolosa varierà, ma non si registreranno precipitazioni significative. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,7°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno all’81%. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà più coperto, ma senza piogge, con temperature che si attesteranno sui 20,2°C. Infine, la sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,1°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Pescara vedrà un cielo con nubi sparse e temperature comprese tra 18,6°C e 18,8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 0,6 km/h e 3,7 km/h, con direzione prevalentemente da ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 20,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 81%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 8,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 78%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,2°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno agli 8,4 km/h. Nonostante il cielo coperto, non si prevedono piogge significative, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 16%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno all’81%, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e le temperature continueranno a oscillare tra i 18°C e i 20°C. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +19.1° Assenti 0.9 N max 1.3 Tramontana 90 % 1027 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.9° Assenti 3.1 O max 3.2 Ponente 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +19.1° Assenti 2.5 NO max 3 Maestrale 89 % 1027 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° Assenti 2.5 NNE max 2.2 Grecale 82 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° Assenti 7.5 NNE max 6 Grecale 78 % 1027 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 16 % 5.8 NE max 5.5 Grecale 79 % 1027 hPa 18 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° prob. 20 % 4.5 NNO max 4.9 Maestrale 83 % 1028 hPa 21 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° prob. 9 % 3.4 NNO max 3.5 Maestrale 84 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:06

