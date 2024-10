Meteo Pescara, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo presenteranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo si coprirà completamente. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 18°C e 21°C durante il giorno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Pescara si troverà sotto un cielo di nubi sparse, con una temperatura di 18,3°C e un’umidità del 76%. La situazione meteo evolverà rapidamente, e già dalle prime ore del mattino, il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 18°C e 19,9°C fino a mezzogiorno. La mattina sarà caratterizzata da una leggera brezza proveniente da sud-est, con velocità del vento che raggiungerà i 5,4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano significative variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’80%, mentre il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,7 km/h.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, con una probabilità di pioggia che varierà dal 26% al 42%. L’umidità rimarrà alta, mantenendo un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Giovedì e venerdì potrebbero presentarsi ulteriori variazioni, ma attualmente non si prevedono eventi meteorologici significativi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’atmosfera piacevole, sebbene con un cielo spesso grigio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 2.8 SSO max 2.8 Libeccio 76 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 2.1 SO max 2.2 Libeccio 76 % 1020 hPa 6 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 3.6 SO max 3.5 Libeccio 75 % 1021 hPa 9 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 4.1 SE max 5.9 Scirocco 68 % 1021 hPa 12 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 8.9 ENE max 8.4 Grecale 68 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 35 % 4.6 E max 5.9 Levante 77 % 1019 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 30 % 9.3 SE max 12.7 Scirocco 82 % 1020 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° prob. 39 % 6.9 SE max 10.3 Scirocco 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:14

