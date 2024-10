Meteo Pescara, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Pescara si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, con un picco di nuvolosità nelle ore mattutine. Le temperature si attesteranno intorno ai 23°C durante il pomeriggio, mentre la sera si registreranno valori leggermente più freschi. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 14,7 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 52%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 68%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una velocità di circa 5 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto e la temperatura salirà fino a raggiungere i 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, e l’umidità rimarrà attorno al 51%. Anche la velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra i 3 e i 9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, stabilizzandosi intorno ai 23°C. La nuvolosità si manterrà alta, con una copertura che si attesterà tra l’85% e il 94%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità che non supererà i 13 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il cielo che si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno a circa 20°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 44%, e l’umidità si manterrà attorno al 68%. La ventilazione sarà ancora presente, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pescara indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una nuvolosità variabile. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° Assenti 5.3 SSO max 5.9 Libeccio 68 % 1013 hPa 3 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° Assenti 6.4 SSO max 6.7 Libeccio 65 % 1011 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 6.2 SSO max 7.2 Libeccio 61 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21.7° perc. +21.2° Assenti 3.8 ENE max 2.8 Grecale 51 % 1009 hPa 12 cielo coperto +23.1° perc. +22.8° Assenti 13 ENE max 10.8 Grecale 53 % 1007 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 8.2 ENE max 8.8 Grecale 59 % 1006 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° Assenti 3.2 O max 3.9 Ponente 70 % 1007 hPa 21 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 9.8 NO max 12.4 Maestrale 67 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:37

