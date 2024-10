Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno piogge intermittenti che accompagneranno le temperature attorno ai 15°C, mentre nel corso della mattina le precipitazioni continueranno a manifestarsi, mantenendo un clima fresco e umido. La situazione non migliorerà nel pomeriggio, dove si prevede un cielo coperto e temperature stabili. Infine, la sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, senza variazioni significative nelle condizioni climatiche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Peschiera Borromeo sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,3°C, con una leggera diminuzione fino a 15,1°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,7 km/h e i 5,6 km/h, proveniente da Est. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che varieranno da 0,12 mm a 0,23 mm.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge leggere continueranno a cadere, mantenendo la temperatura intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo punte di 9,4 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con valori che toccheranno il 76%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C. Le condizioni di pioggia si attenueranno, ma la nuvolosità persisterà. La velocità del vento si manterrà su livelli moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 20,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 91%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,9°C. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, mantenendo una velocità di circa 8,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Peschiera Borromeo nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose e fresche, con possibilità di piogge leggere. Domani si prevede un leggero miglioramento, mentre dopodomani le temperature potrebbero aumentare, ma la nuvolosità rimarrà presente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.12 mm 4.7 E max 11.1 Levante 96 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.19 mm 4.8 E max 10.7 Levante 96 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.14 mm 6.4 E max 13.5 Levante 96 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.12 mm 8 E max 18.3 Levante 92 % 1028 hPa 12 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 76 % 9.1 E max 19.6 Levante 91 % 1027 hPa 15 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° prob. 49 % 8.3 E max 20.2 Levante 91 % 1026 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 42 % 9 E max 22.4 Levante 93 % 1026 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.9° prob. 30 % 8.9 E max 21.9 Levante 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:17

