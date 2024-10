Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa con piogge intermittenti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente orientale.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +16,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 60% e le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 91%. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto e la temperatura rimarrà costante, con valori che si aggireranno attorno ai 16°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 3,3 km/h e 6,4 km/h.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si preverranno piogge leggere con una temperatura di +15,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e l’umidità raggiungerà il 93%. Le piogge continueranno a manifestarsi fino a mezzogiorno, con accumuli di pioggia che varieranno da 0,12 mm a 0,77 mm. La temperatura percepita si manterrà simile a quella reale, con valori che non supereranno i 16°C.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia leggera persisteranno, con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 93%. Le piogge saranno meno intense rispetto alla mattina, con accumuli di pioggia che non supereranno i 0,15 mm. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno tra 3,3 km/h e 4,5 km/h.

In sera, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che varieranno da 0,12 mm a 0,29 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 94%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente nord-orientale.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge potrebbero continuare a caratterizzare il clima locale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° Assenti 6.4 ENE max 8.9 Grecale 91 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 11 % 3.3 E max 3.6 Levante 90 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.12 mm 3.2 ESE max 3.7 Scirocco 90 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.39 mm 5.7 ENE max 9 Grecale 91 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.47 mm 4.8 NE max 8.7 Grecale 94 % 1030 hPa 15 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.12 mm 3.3 ENE max 5.6 Grecale 92 % 1029 hPa 18 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.12 mm 4.7 ENE max 7.3 Grecale 93 % 1029 hPa 21 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.19 mm 4.7 NNE max 8.7 Grecale 94 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:19

