Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera diminuzione dell’umidità.

Durante il pomeriggio, le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con temperature comprese tra 14,5°C e 15,2°C, con una leggera brezza che non supererà i 3,9 km/h. La mattina si aprirà con temperature che saliranno rapidamente, toccando i 19,3°C entro le 11:00. Il pomeriggio vedrà temperature stabili attorno ai 20°C, mentre la sera porterà un graduale abbassamento, con valori che si attesteranno intorno ai 15°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Peschiera Borromeo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, con la certezza di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.7° Assenti 3.1 O max 3 Ponente 84 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.3° perc. +14.1° Assenti 2.7 ONO max 3.3 Maestrale 86 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 4.6 OSO max 5.1 Libeccio 86 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 2.4 O max 2.8 Ponente 69 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 1.6 SSO max 1 Libeccio 61 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 4 S max 4.2 Ostro 72 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° Assenti 2.2 ENE max 2.4 Grecale 80 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 0.6 ESE max 1 Scirocco 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:08

