Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e una temperatura che si manterrà su valori moderati. Durante la notte, il maltempo si presenterà con piogge di intensità variabile, mentre nel corso della mattina si assisterà a un proseguimento delle precipitazioni, che tenderanno a diminuire nel pomeriggio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge leggere.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno piogge moderate con una temperatura di circa 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento soffierà da est con una velocità di 10,7 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che raggiungeranno 1,45 mm. Con il passare delle ore, le piogge diventeranno più leggere, ma la temperatura rimarrà pressoché costante.

Durante la mattina, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente. Le piogge, sebbene più leggere, persisteranno fino alle ore 11:00, quando si registrerà una temperatura di 18,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno intorno al 92%. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità moderata. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 75%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e brevi schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 19,9°C intorno alle ore 14:00. Tuttavia, le piogge leggere non abbandoneranno completamente la scena, con accumuli che si attesteranno attorno a 0,58 mm. La copertura nuvolosa si ridurrà al 38%, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 75%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità ridotta, e la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%. Le precipitazioni totali della giornata si attesteranno attorno a 5 mm, con un’umidità che si manterrà elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Peschiera Borromeo nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, con un graduale allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, sarà opportuno rimanere aggiornati sulle condizioni meteo, poiché la variabilità atmosferica potrebbe riservare sorprese. La giornata di Domenica si preannuncia più stabile, con cieli sereni e temperature in aumento, mentre Lunedì potrebbe portare un ritorno di condizioni di instabilità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.42 mm 5.2 E max 21 Levante 98 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.65 mm 5.4 ESE max 12.2 Scirocco 98 % 1015 hPa 7 pioggia moderata +15.8° perc. +16° 3.88 mm 7.7 E max 18.7 Levante 99 % 1015 hPa 10 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 76 % 7.5 E max 9.9 Levante 89 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +19.8° perc. +19.8° 0.11 mm 6.3 E max 6.7 Levante 75 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.8 mm 7.2 E max 11.3 Levante 85 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.56 mm 7.7 E max 13.9 Levante 93 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.23 mm 6.4 ENE max 13.5 Grecale 97 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:27

