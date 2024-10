Meteo Piazza Armerina, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa prevista solo in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12,7°C e i 20,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, specialmente durante le ore notturne e serali, raggiungendo picchi del 91%.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 91%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est.

Durante la mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e l’umidità comincerà a scendere, portandosi al 43%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 2 km/h e i 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 19,4°C alle ore 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, e la copertura nuvolosa non supererà il 1%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 61% verso le 16:00. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,3 km/h.

In serata, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da sereno a poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a 12,7°C alle 23:00. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo l’89%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piazza Armerina indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un Venerdì all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.2° perc. +11.9° Assenti 5.9 NE max 6.3 Grecale 91 % 1023 hPa 5 cielo sereno +11.7° perc. +11.2° Assenti 5.9 NE max 6.7 Grecale 88 % 1023 hPa 8 cielo sereno +16.1° perc. +15.5° Assenti 5.7 ENE max 6.6 Grecale 66 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +18.9° Assenti 2.4 ESE max 4.5 Scirocco 46 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20.3° perc. +19.4° Assenti 5.4 SSO max 7.2 Libeccio 41 % 1022 hPa 17 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 6 SSO max 9.8 Libeccio 73 % 1023 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 2.2 ONO max 3.5 Maestrale 84 % 1024 hPa 23 poche nuvole +12.7° perc. +12.4° Assenti 3.3 NNO max 3.9 Maestrale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.