Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

Le condizioni meteo di Pietrasanta per Domenica 20 Ottobre si presenteranno nel complesso favorevoli, con un miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 16,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a condizioni di cielo sereno. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica salirà fino a 1021 hPa. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attestandosi attorno al 20%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a migliorare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. La velocità del vento si manterrà costante, con direzione prevalentemente da Nord-Est. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 16,7°C. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una piacevole serata per attività all’aperto. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1026 hPa, e l’umidità si attesterà attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e soleggiato, con temperature gradevoli e scarse probabilità di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° prob. 24 % 8.9 NNE max 9.8 Grecale 87 % 1018 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 24 % 8 NE max 9.6 Grecale 86 % 1018 hPa 7 nubi sparse +17.4° perc. +17.5° prob. 20 % 10.2 NE max 13.7 Grecale 87 % 1020 hPa 10 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° prob. 20 % 12.3 NNE max 18.3 Grecale 74 % 1021 hPa 13 cielo sereno +21.3° perc. +21.4° prob. 13 % 10.6 NE max 16 Grecale 73 % 1021 hPa 16 poche nuvole +19.2° perc. +19.3° prob. 1 % 9.6 NNE max 12.5 Grecale 82 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 10.5 NE max 12 Grecale 81 % 1025 hPa 22 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 9.3 NE max 9.8 Grecale 79 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:22

