Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,2°C e i 20,6°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’89%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est-Nord Est, con velocità che varieranno da una leggera brezza a intensità più sostenute nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 17,6°C e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’89%. Le previsioni del tempo per le prime ore del giorno segnalano un passaggio a nubi sparse, ma già dalle prime luci dell’alba, intorno alle 06:00, si assisterà a piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%.

Nella mattina, le piogge continueranno a cadere, con intensità variabile. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,3°C entro le 12:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’79%, e le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,43mm.

Il pomeriggio porterà con sé un leggero miglioramento, ma le previsioni meteo indicano che le piogge non si fermeranno del tutto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,6°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, scendendo al 35%. Tuttavia, le piogge continueranno a cadere, con accumuli che raggiungeranno i 0,93mm entro le 15:00.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno instabili, con piogge leggere che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 17,2°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che si avvicineranno ai 0,25mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pietrasanta indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Giovedì 24 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia leggera e umidità elevata, con la raccomandazione di portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.2° perc. +17.4° prob. 23 % 5.4 NE max 5.7 Grecale 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 32 % 5.9 ENE max 6.3 Grecale 87 % 1026 hPa 7 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.11 mm 6.1 ENE max 7.7 Grecale 87 % 1026 hPa 10 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.17 mm 4.4 NE max 6.5 Grecale 87 % 1027 hPa 13 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.53 mm 0.9 ESE max 4.8 Scirocco 78 % 1025 hPa 16 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.77 mm 0.9 NE max 3 Grecale 89 % 1024 hPa 19 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.23 mm 6.7 NE max 5.8 Grecale 89 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +17.3° perc. +17.3° 0.27 mm 8.3 ENE max 8.5 Grecale 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:16

