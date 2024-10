Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pietrasanta di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17°C. La mattina continuerà a mostrare nuvole, con una leggera brezza e temperature che saliranno fino a 19°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura massima di 20°C. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature in calo fino a 16°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 17,4°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà alta, intorno all’82%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 17,1°C a 19,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 76-81%. Anche in questo intervallo non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un cambiamento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,1°C alle 14:00, per poi scendere a 17,9°C alle 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h.

La sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 16,9°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 85%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta nei prossimi giorni mostrano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere conto di queste condizioni, pianificando le loro uscite in base alle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 3.9 E max 4.5 Levante 82 % 1020 hPa 4 cielo coperto +17° perc. +17° Assenti 4.8 ENE max 5.4 Grecale 82 % 1019 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 3.7 E max 4.9 Levante 79 % 1020 hPa 10 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 3.6 S max 4.5 Ostro 76 % 1020 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 4.5 SO max 4.6 Libeccio 75 % 1019 hPa 16 nubi sparse +18.9° perc. +19° Assenti 3 OSO max 3.1 Libeccio 80 % 1019 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° Assenti 3.2 NE max 2.8 Grecale 84 % 1019 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 6.2 NE max 5.7 Grecale 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:32

