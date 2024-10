Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’87%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 21°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera gradevole. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 69% alle 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un cielo ancora coperto. La brezza leggera persisterà, ma non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un cambiamento parziale, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 17°C, mantenendo un clima fresco e piacevole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pietrasanta mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per chi desidera godere di un clima temperato e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 5 % 7.2 NE max 6.9 Grecale 86 % 1025 hPa 5 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 6 % 7.1 ENE max 7.2 Grecale 84 % 1025 hPa 8 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 4.9 ENE max 5.2 Grecale 81 % 1026 hPa 11 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 0.4 SSE max 2.7 Scirocco 77 % 1026 hPa 14 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 3.9 SO max 2.3 Libeccio 70 % 1024 hPa 17 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 5 NNE max 4.9 Grecale 83 % 1024 hPa 20 nubi sparse +17.8° perc. +17.9° Assenti 6.8 NNE max 5.9 Grecale 84 % 1025 hPa 23 nubi sparse +17.3° perc. +17.3° Assenti 5.6 NE max 5.1 Grecale 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:10

