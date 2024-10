Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Pietrasanta si presenterà con condizioni di meteo decisamente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno per l’intera giornata, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,4°C e i 22,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa, mentre l’umidità rimarrà su livelli moderati, intorno al 70%.

Durante la notte, le temperature si manterranno sopra i 16°C, con valori che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 17,2°C verso le ore più tarde. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’81%. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima piacevole.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà un aumento delle temperature, che arriveranno a toccare i 21,9°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà completamente sereno, senza alcuna nuvola. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 56% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 20°C. Le condizioni di meteo continueranno a essere ottimali, con un cielo sereno e una leggera brezza che renderà il clima ancora più gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e l’umidità si manterrà su valori moderati. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo un trend di stabilità e temperature gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno dunque approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 7.3 NE max 6.7 Grecale 79 % 1024 hPa 5 cielo sereno +16.5° perc. +16.1° Assenti 6.1 NE max 6.1 Grecale 72 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 4.5 ENE max 5.5 Grecale 63 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.9° perc. +21.6° Assenti 3.5 SSO max 2.8 Libeccio 56 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 3 SO max 2.3 Libeccio 64 % 1022 hPa 17 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° Assenti 4.4 NNE max 4.1 Grecale 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 7.4 NE max 6.5 Grecale 76 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 7.6 NE max 6.9 Grecale 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:08

