Meteo Pietrasanta, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che oscilleranno intorno ai 14,7°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, raggiungendo una temperatura massima di circa 19,7°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con il ritorno di nubi sparse, mentre la sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto e temperature in calo.

Durante la notte, da mezzanotte alle 5, il meteo a Pietrasanta si presenterà con nubi sparse e temperature comprese tra 14,3°C e 14,7°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 6 fino a mezzogiorno, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,7°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 7,8 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 64%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un lieve cambiamento. A partire dalle 13:00, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che scenderanno a 18,6°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma continuerà a essere una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 79%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,5°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che le previsioni meteo per Domenica e Lunedì continuino a mostrare un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di qualche schiarita, ma senza significative variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 9.1 NE max 8.9 Grecale 82 % 1017 hPa 4 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 9.4 ENE max 9.8 Grecale 82 % 1017 hPa 7 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° prob. 13 % 5.7 ENE max 6.7 Grecale 78 % 1018 hPa 10 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 6.3 SSE max 7.4 Scirocco 64 % 1019 hPa 13 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° prob. 7 % 7.8 SSO max 8 Libeccio 73 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.9° perc. +17.9° prob. 3 % 6.2 SSO max 8 Libeccio 82 % 1018 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 2.7 OSO max 5.4 Libeccio 83 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 1.8 ONO max 4.2 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:35

