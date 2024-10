Meteo Pioltello, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Pioltello indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 10,4°C e i 17,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con un cielo sereno e temperature intorno ai 11,1°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalle prime ore del mattino. Alle 07:00, il cielo sarà completamente coperto e la temperatura salirà a 11,6°C. Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 16,6°C intorno a mezzogiorno, ma il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si manterrà sopra il 90%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco massimo di 17,3°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente nel corso delle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,7 km/h e i 5,7 km/h, con direzione prevalentemente sud-est.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,6°C. L’umidità rimarrà elevata, superando il 70%, e non si prevedono precipitazioni significative. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pioltello indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di tenere in considerazione l’elevata umidità e di prepararsi a una settimana che potrebbe riservare ulteriori variazioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Pioltello

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.1° perc. +10.6° Assenti 6.3 E max 11.6 Levante 88 % 1014 hPa 3 nubi sparse +10.5° perc. +9.9° Assenti 5.5 E max 9 Levante 88 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.8° perc. +10.1° Assenti 4.8 ENE max 7.3 Grecale 84 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° Assenti 4.4 SE max 5.3 Scirocco 73 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.6° perc. +15.9° Assenti 3.9 SE max 2.8 Scirocco 60 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.7° perc. +16° Assenti 5 S max 4 Ostro 59 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 4.6 SO max 6.8 Libeccio 67 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 0.5 O max 1.2 Ponente 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:48

