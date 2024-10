Meteo Pioltello, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Pioltello si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. Con l’avanzare della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa elevata e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo risulterà coperto con una copertura nuvolosa dell’88% e una temperatura di 14°C. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 61% alle 01:00. Le temperature si manterranno intorno ai 13,8°C. Proseguendo verso le 02:00, la situazione meteorologica continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 13,9°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% alle 08:00 e le temperature che saliranno fino a 17,1°C entro le 11:00. Durante la fascia oraria delle 12:00, si registrerà la temperatura massima della giornata, pari a 18°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. La velocità del vento sarà generalmente debole, oscillando tra i 1,8 km/h e i 3,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con il cielo che continuerà a essere coperto al 100%. Le temperature si manterranno tra i 16,6°C e i 18,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo valori attorno all’83%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 65% alle 22:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 15°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, mentre la velocità del vento potrà aumentare leggermente, raggiungendo i 4,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pioltello indicano una giornata nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori moderati e senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per un quadro più preciso, sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo nei giorni a seguire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.8° perc. +13.8° Assenti 1.7 ENE max 1.7 Grecale 97 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +14° Assenti 2.9 NE max 2.9 Grecale 95 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 3.2 ENE max 4.2 Grecale 91 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° Assenti 2.2 E max 2.6 Levante 82 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 1.8 ESE max 3 Scirocco 73 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.7 SSE max 3 Scirocco 78 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 2.3 ENE max 2.2 Grecale 86 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 4 ENE max 4.1 Grecale 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:32

