Meteo Pioltello, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Pioltello si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un cielo che si manterrà coperto per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 20°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 87% in serata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 1,3 km/h e i 4,8 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali e meridionali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,4°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e i venti saranno deboli, con intensità di bava.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 17°C. L’umidità continuerà a essere elevata, mantenendosi sopra l’80%. A partire dalle 10:00, si registrerà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà comunque prevalentemente nuvoloso.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,9°C intorno alle 14:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 64%, e i venti si manterranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura di circa 17°C. L’umidità risalirà nuovamente, raggiungendo l’86%. I venti continueranno a essere deboli, contribuendo a una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Pioltello indicano una giornata con un inizio nuvoloso, un pomeriggio sereno e un ritorno alla copertura nuvolosa in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alta umidità. Gli amanti del sole dovranno approfittare del pomeriggio di Martedì, mentre le serate potrebbero risultare fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Pioltello

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 2.7 NNE max 2.7 Grecale 82 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 3.1 OSO max 3.2 Libeccio 83 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 3.3 OSO max 3.5 Libeccio 83 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 3 O max 4.6 Ponente 79 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 4.5 O max 5 Ponente 68 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.6° perc. +20.5° prob. 8 % 3.8 SSO max 3.4 Libeccio 67 % 1026 hPa 18 poche nuvole +18° perc. +17.9° prob. 12 % 2.3 SSE max 2.9 Scirocco 79 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 4.5 ENE max 4.5 Grecale 84 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:20

