Meteo Pioltello, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

Sabato 5 Ottobre a Pioltello si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, ma comunque confortevole. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse per poi diventare sereno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno fino al 6%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 1,4 km/h e i 3,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali e nord-orientali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido aumento delle temperature. Si passerà da 10,4°C alle 06:00 fino a raggiungere i 17,1°C intorno a mezzogiorno. L’assenza di precipitazioni e l’intensità del vento, che si manterrà tra i 2,2 km/h e i 5,2 km/h, garantiranno una sensazione di benessere. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 48%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 17,6°C alle 14:00, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che raggiungeranno i 5,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1012-1013 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 79%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pioltello indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Pertanto, sarà un ottimo periodo per godere delle attività all’aperto e approfittare del clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Pioltello

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.8° perc. +10.3° Assenti 1.8 ENE max 2.2 Grecale 89 % 1014 hPa 4 cielo sereno +10.4° perc. +9.8° Assenti 1.7 NNO max 1.9 Maestrale 87 % 1014 hPa 7 cielo sereno +11.5° perc. +10.7° Assenti 2.5 ONO max 3.9 Maestrale 74 % 1015 hPa 10 cielo sereno +15.5° perc. +14.5° Assenti 3.6 OSO max 3.4 Libeccio 55 % 1014 hPa 13 cielo sereno +17.4° perc. +16.5° Assenti 5.2 SSO max 3.9 Libeccio 47 % 1013 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 5.8 SSE max 5.5 Scirocco 57 % 1013 hPa 19 cielo sereno +13.8° perc. +13.1° Assenti 3.7 ESE max 4 Scirocco 72 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.4° perc. +11.8° Assenti 4.3 ENE max 5.1 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:50

