Meteo Piombino, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Piombino si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nubi sparse e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Est e Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno all’80%, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, rendendo l’aria fresca e piacevole. Le condizioni di copertura nuvolosa diminuiranno progressivamente, favorendo momenti di sole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20,8°C, mantenendosi stabili fino a sera. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 51%, senza però portare a precipitazioni significative. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,8 km/h, rendendo l’atmosfera vivace e dinamica.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, portando a una visibilità ridotta. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, e il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Piombino nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una alternanza di sole e nuvole. Domani si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni simili a quelle di Martedì, con una leggera variabilità. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.9° perc. +19° Assenti 10.2 ESE max 10.2 Scirocco 82 % 1019 hPa 5 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 10.5 ESE max 10.6 Scirocco 80 % 1018 hPa 8 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 9.9 ESE max 10.7 Scirocco 75 % 1020 hPa 11 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° Assenti 11.3 SSE max 12.8 Scirocco 73 % 1020 hPa 14 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° Assenti 14.9 SSE max 17.2 Scirocco 75 % 1018 hPa 17 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° Assenti 15 SSE max 19.7 Scirocco 82 % 1018 hPa 20 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° Assenti 17.5 SE max 22.7 Scirocco 81 % 1018 hPa 23 cielo coperto +19.8° perc. +20° Assenti 17 SE max 23.3 Scirocco 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:30

