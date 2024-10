Meteo Pisa, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pisa indicano un giovedì caratterizzato da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17°C e i 21°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di cielo sereno previsti nella seconda parte della giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 56 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 17,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 31%, ma non si registreranno piogge significative. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, mantenendo una temperatura percepita di 17,1°C. Alle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e all’arrivo di piogge leggere, con una temperatura di 17,3°C e una probabilità di pioggia che salirà fino al 41%.

Durante la mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un’intensificazione delle piogge, che si presenteranno costanti fino alle 12:00. La temperatura raggiungerà i 21°C intorno alle 11:00, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27,3 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,68 mm. La copertura nuvolosa sarà al 100% fino alle 09:00, per poi iniziare a diradarsi.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 20°C. Il vento continuerà a soffiare moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 56 km/h. La probabilità di pioggia scenderà progressivamente, fino a diventare assente nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature stabili intorno ai 18°C. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che si attesteranno intorno ai 30 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, e non si prevedono accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisa indicano un giovedì caratterizzato da un inizio instabile, ma con un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di un weekend all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17° perc. +17.1° prob. 32 % 9.5 SE max 17.9 Scirocco 91 % 1005 hPa 4 poche nuvole +16.6° perc. +16.7° prob. 42 % 11.2 E max 15.8 Levante 92 % 1002 hPa 7 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.71 mm 5.4 SE max 14 Scirocco 92 % 1002 hPa 10 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.38 mm 7.5 SO max 15.7 Libeccio 85 % 1002 hPa 13 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 59 % 32.2 OSO max 56 Libeccio 73 % 1002 hPa 16 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° prob. 34 % 25.6 OSO max 42.9 Libeccio 72 % 1003 hPa 19 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° prob. 19 % 31.5 SO max 48.5 Libeccio 76 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.12 mm 25.6 SO max 40.4 Libeccio 78 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:38

