Meteo Pisa, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Pisa si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,8°C e i 19,6°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 90%. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 50,2 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente nelle prime ore. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,4 km/h da est, con raffiche che potranno arrivare a 18 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,5°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà totale e l’umidità si manterrà alta, attorno al 91%. I venti continueranno a soffiare da est-sud-est, con intensità che potrà arrivare a 28,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle piogge, con momenti di forte pioggia che si verificheranno tra le 14:00 e le 16:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre le precipitazioni potranno raggiungere i 8,95 mm nel corso dell’intera giornata. I venti si faranno più forti, con raffiche che potranno toccare i 50,2 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con piogge più leggere che continueranno a cadere. Le temperature scenderanno a circa 17°C, e la copertura nuvolosa rimarrà alta. I venti si attenueranno, ma continueranno a soffiare con una certa intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisa indicano una giornata di pioggia e vento, con temperature miti ma un alto tasso di umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e una graduale diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 1 % 13.5 E max 18.2 Levante 88 % 1014 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +17° prob. 20 % 16.3 E max 23 Levante 91 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.67 mm 15 ESE max 23.8 Scirocco 90 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +17.6° perc. +17.9° 2.02 mm 18.4 ESE max 35.9 Scirocco 94 % 1009 hPa 13 pioggia moderata +19.6° perc. +20.1° 3.66 mm 13 S max 21.3 Ostro 95 % 1006 hPa 16 forte pioggia +18.3° perc. +18.7° 8.95 mm 27.7 O max 50.2 Ponente 94 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +17.7° perc. +17.9° 0.64 mm 5.3 OSO max 13.5 Libeccio 90 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.72 mm 9.4 S max 16.8 Ostro 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.