Meteo Pisticci, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Pisticci indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 24,3°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 21,7 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con condizioni di cielo sereno e una temperatura di 16,4°C, che scenderà leggermente durante le ore successive. Le nubi sparse faranno la loro comparsa a partire dall’1:00, ma non influenzeranno significativamente il clima. La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature in aumento, che toccheranno i 20,7°C già alle 8:00. La ventilazione sarà leggera, proveniente da sud-sud est, e contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 24,3°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una brezza vivace che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 2%, garantendo ampie schiarite. Verso il tardo pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà parzialmente nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,9°C alle 19:00, per poi scendere a 17,5°C entro la mezzanotte. La ventilazione si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Giovedì e venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche nube in più nel fine settimana. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e ventilato.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.4° perc. +15.8° Assenti 3 OSO max 4 Libeccio 65 % 1014 hPa 3 nubi sparse +15.3° perc. +14.7° Assenti 2.6 O max 3.7 Ponente 69 % 1013 hPa 6 poche nuvole +16.4° perc. +15.8° Assenti 2.4 SO max 3.6 Libeccio 64 % 1012 hPa 9 cielo sereno +22.3° perc. +21.7° Assenti 15.1 SSE max 16.8 Scirocco 45 % 1012 hPa 12 cielo sereno +24.3° perc. +23.9° Assenti 21.3 SE max 20.6 Scirocco 44 % 1010 hPa 15 poche nuvole +23.4° perc. +23.1° Assenti 18.1 SE max 21.6 Scirocco 51 % 1009 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° Assenti 6.4 SSE max 12.4 Scirocco 68 % 1009 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 7.2 OSO max 8.7 Libeccio 56 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:29

