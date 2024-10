Meteo Pisticci, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pisticci di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante la mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. Le temperature si attesteranno attorno ai 20°C nelle ore centrali della giornata, mentre i venti saranno leggeri e provenienti principalmente da Sud-Est.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà inizialmente bassa, ma aumenterà gradualmente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 17°C. La sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità, che si manterrà elevata, superando l’80%. Anche la velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque nella categoria delle brezze leggere.

La sera porterà un cielo quasi completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La sensazione di freschezza si farà sentire, soprattutto con l’aumento dell’umidità, che si attesterà intorno all’87%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e una possibile instabilità atmosferica, che potrebbe portare a piogge nei giorni successivi. Sarà quindi importante monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.4° perc. +15.1° Assenti 1.9 SSO max 2.6 Libeccio 79 % 1024 hPa 3 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 1.4 SSO max 2.7 Libeccio 81 % 1023 hPa 6 poche nuvole +14.7° perc. +14.4° Assenti 1.4 O max 2.4 Ponente 80 % 1024 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° Assenti 6.4 ESE max 6.6 Scirocco 59 % 1024 hPa 12 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 11.9 SE max 10.6 Scirocco 53 % 1022 hPa 15 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 10.9 SE max 12.5 Scirocco 68 % 1022 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 5.8 SSE max 6.9 Scirocco 86 % 1023 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 2.4 SSE max 3.8 Scirocco 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.