Meteo Pisticci, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Pisticci di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, mentre nella mattina si assisterà a un aumento graduale delle temperature, accompagnato da cieli sereni e una leggera brezza. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, mantenendosi stabili e con una leggera copertura nuvolosa. La sera si preannuncia fresca, con cieli sereni e una leggera diminuzione delle temperature.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +14,4°C e una leggera brezza da Ovest. Le condizioni di meteo rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che non supereranno il 6%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,2°C intorno alle 8:00. La brezza leggera da Sud-Sud Est accompagnerà la giornata, rendendo l’aria piacevole. L’umidità si manterrà su valori intorno al 48%, favorendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 23,7°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni di meteo. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16 km/h, rendendo l’atmosfera vivace e fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,2°C intorno alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Ovest che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%, ma senza influenzare negativamente il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata ideale per attività all’aperto, grazie a cieli sereni e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio di Ottobre particolarmente gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.4° perc. +13.6° Assenti 6.2 O max 6.4 Ponente 65 % 1012 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +13.8° Assenti 3.9 ONO max 5 Maestrale 63 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +14.5° Assenti 4.3 ONO max 5 Maestrale 61 % 1012 hPa 9 cielo sereno +20.6° perc. +19.9° prob. 10 % 8 SE max 8.7 Scirocco 44 % 1012 hPa 12 cielo sereno +23.7° perc. +23° prob. 13 % 13 SE max 19.7 Scirocco 35 % 1010 hPa 15 cielo sereno +21.7° perc. +20.9° prob. 28 % 17.9 SSO max 22.4 Libeccio 36 % 1009 hPa 18 poche nuvole +17° perc. +16.2° prob. 21 % 13.5 O max 27.6 Ponente 56 % 1011 hPa 21 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° prob. 11 % 13.3 ONO max 28.7 Maestrale 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:24

