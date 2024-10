Meteo Pistoia, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La mattina si presenterà con condizioni simili, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 18,7°C. La sera porterà un cielo sereno, rendendo la temperatura più gradevole.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di 15,8°C e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,3 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura rimarrà stabile, ma la copertura nuvolosa continuerà a mantenersi alta fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 16,3°C a 18,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,8 km/h alle 12:00, mentre la probabilità di precipitazioni si manterrà bassa. L’umidità sarà elevata, oscillando attorno al 91%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,2°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La probabilità di pioggia sarà praticamente assente, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno a 16,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,8 km/h, creando un clima piacevole per le ore serali. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 5%, permettendo di godere di un cielo limpido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 20 Ottobre a Pistoia evidenziano un miglioramento significativo rispetto ai giorni precedenti. La giornata si presenterà con un inizio nuvoloso, ma si evolverà verso condizioni più favorevoli nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno gradevoli e una diminuzione della nuvolosità, rendendo le condizioni ideali per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 40 % 10.8 NNE max 19.4 Grecale 93 % 1019 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +16.1° prob. 37 % 13.1 NNE max 28.3 Grecale 92 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.7° prob. 36 % 13.6 N max 29.6 Tramontana 91 % 1020 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 36 % 18.3 NNE max 36 Grecale 86 % 1022 hPa 13 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° prob. 4 % 18.4 NNE max 34.9 Grecale 86 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° prob. 1 % 15.6 NNE max 28.9 Grecale 85 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.3° perc. +16.3° Assenti 14.2 NNE max 25.2 Grecale 87 % 1026 hPa 22 poche nuvole +16.9° perc. +16.9° Assenti 12.4 NNE max 21.9 Grecale 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:19

