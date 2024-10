Meteo Pistoia, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Pistoia si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da un’alternanza di nuvole e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto, che si manterrà tale per gran parte della mattinata. Le temperature si attesteranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni sarà presente, specialmente nelle ore centrali della giornata, con accumuli di pioggia leggera.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 5%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 21°C. Le previsioni del tempo segnalano la possibilità di piogge leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.34 mm. L’umidità sarà piuttosto elevata, intorno al 74%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un ulteriore cambiamento, con un incremento della copertura nuvolosa e la probabilità di pioggia che salirà fino al 52%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi sui 20°C. Le piogge saranno leggere, con accumuli che potrebbero arrivare a 0.17 mm. L’umidità rimarrà alta, intorno all’83%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

La sera porterà un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e una temperatura che scenderà a circa 17°C. La probabilità di pioggia diminuirà drasticamente, attestandosi attorno al 2%. La pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Pistoia indicano una giornata variabile, con piogge leggere e temperature che si manterranno relativamente miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 12 % 2.7 NNE max 3.6 Grecale 94 % 1022 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +16.4° prob. 12 % 3.3 NNE max 4 Grecale 94 % 1021 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 17 % 2.7 NE max 3.7 Grecale 91 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +20.8° perc. +21° 0.34 mm 5.7 SSE max 7.7 Scirocco 78 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +21.3° perc. +21.4° 0.11 mm 4.2 S max 6.8 Ostro 73 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +18.8° perc. +18.9° 0.13 mm 1.7 NNO max 2.3 Maestrale 83 % 1023 hPa 19 nubi sparse +17.7° perc. +17.8° prob. 2 % 3.4 N max 4.7 Tramontana 86 % 1025 hPa 22 nubi sparse +16.4° perc. +16.5° Assenti 4.1 N max 4.5 Tramontana 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.